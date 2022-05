L’Optimist 2.0 accueille le Scéno et sa nouvelle IA de la scène locale

Votre petit voilier préféré nous permet de naviguer ce soir sur les vagues de la culture locale. Le Scéno, le guide de vos sorties dans le Maine et Loire, travaille actuellement sur le développement d’une application et d’un moteur de recherche avec intelligence artificielle qui va révolutionner nos soirées ! On en discute avec Suzie Macel et Erwan Querval

En deuxième partie d’émission, un reportage d’Enora chez nos partenaires d’Orange Platine à l’occasion d’une Jam Session au 122 !

Hugo était votre capitaine d’animation et Etienne votre contremaitre technicien !