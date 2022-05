Rock en scène version nouveaux talents angevins

On Stage est le tremplin musical des jeunes talents du Maine-et-Loire organisé par la Chabada. Parmi plusieurs candidatures, ce sont les groupes Baast et Silurus qui ont été sélectionnés. Ils chanteront sur la fameuse scène du Joker’s Pub le 25 mai, à partir de 21h. Deux fois 45 minutes de concert, entrée gratuite, jeunes talents plein d’énergie. Une soirée sous l’égide de la « saturation psychédélique ». L’Optimist reçoit à son bord Benjamin et Godefroy de Silurus,et Simon de Baast.

Le fait-main revient à la mode grâce à l’essor du DIY (do it yourself = fait-le toi-même) sur Youtube et l’artisanat. Problème : pas assez de formations pour l’apprentissage de ces métiers qui requièrent temps et pratiques. Gwenaëlle Nicolas, de Graffiti Urban Radio, a rendu visite à Croix Bâton Croix, une marque vendéenne de tissage artisanale. Un reportage de la série « Penser local, un enjeu de société », en collaboration avec la FRAP.