Les cap’taines prennent le large

C’est le tout dernier Optimist pour nos chères volontaires en service civique : Emma, Enora, Sofia et Sophie. Après 8 mois passés à Radio Campus Angers, elles vont prendre le large vers de nouveaux horizons. On vous a donc prévu une émission spéciale pour leur souhaiter bon vent comme il se doit !

Elles partagent leur expérience, avec quelques infos, et beaucoup de rire et d’émotion.

Allez, on vous met un petit teaser de la pause musicale, écrite et chantée par nos volontaires bien-aimées

(non c’est faux, ce ne sont pas les services civiques qui font la mise en ligne 😜)

Ce soir au bar de la gare

Hugo hagard est noir

Il n’arrête guère de boire

Car Sophie, Sofia, Enora et Emma viennent de le quitter

C’était leur dernière journée […] ça va beaucoup leur manquer

Dans nos cœurs Radio Campus Angers