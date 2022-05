Entre lutte contre les discriminations et le capitalisme… un poème solidaire

Contact 49 a pour objectif de faciliter la communication entre membres de la communauté LGBTQIA+ et leur famille. En plus de l’obligation sociétale à faire son « coming-out », celui-ci peut créer des dissensions au sein du noyau familial. Contact 49 se pose alors comme une oreille, un soutien, mais aussi un roc contre les discriminations.

Eli et Baptiste, bénévoles, sont en studio avec Loan et Hugo. Ils parlent de leur groupe de parole qui aura lieu le samedi 11 juin à 16h au 1 rue François Mauriac.

N’hésitez pas à vous rendre sur le site de Contact 49 si vous vous sentez concerné.e.s de manière directe ou indirecte pour devenir bénévole.

L’Optimist s’aventure en poésie avec l’association ECCLATS. Laissez vous porter par la lecture d’un poème de la célèbre autrice russe Anna Akhmatova, lu par une réfugiée ukrainienne à Angers.

Quel lien entre « les Simpsons », des journalistes indépendants et l’anti-capitalisme ? Réponse dans la chronique politique de Benoît, membre du collectif angevin Infoscope.