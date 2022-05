Le plus bio des bateaux fleuris

Ce soir notre bateau d’actualité locale vogue plus que jamais avec les forces de la nature.

On reçoit, gérant et fondateur de LM.Habitat Conseil : une entreprise de conseils aux particuliers pour des projets d’éco-habitats et de rénovation écologique. Il sera présent au 122 – le Tiers Lieu culturel d’Angers – à l’occasion dequi a lieu