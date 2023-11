La FACE sensibilise aux violences sexuelles et sexistes au travail

La Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes se déroule samedi 25 novembre. À cette occasion, on reçoit dans le Sous-Marin la Fondation Agir Contre l’Exclusion Maine-et-Loire, pour parler des violences sexuelles et sexistes au travail et Solidarités Femmes 49, pour aborder l’accompagnement des victimes de violences conjugales.

Jusqu’au 26 novembre, Châteaubriant et ses communes alentours accueillent Le Doff (Des-orientations Féministe Festival). L’objectif est d’échanger, de se retrouver et de sensibiliser le public sur des problématiques féministes en milieu rural. Un reportage de Yelena de Prun’ dans le cadre du programme commun des radios associatives en Pays de la Loire : Penser local.

Le récap’ des actualités angevines de la semaine, c’est le rendez-vous hebdomadaire que l’on vous propose en partenariat avec Angers Villactu. Et comme chaque jeudi, c’est Eline qui nous propose sa revue de presse.