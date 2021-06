On parle 8 mai 1945 et mémoire en Algérie

Le 8 mai dernier, Léo s’était rendu à la commémoration de l’autre 8 mai 1945, date des massacres de Sétif, Guelma et Kherrata, en Algérie.

Il y a discuté avec Jaques Lambourt, de l’Association des Anciens Appelés en Algérie et leurs Ami(e)s Contre la Guerre, et afin d’en savoir plus, l’a invité à revenir dans notre studio afin de revenir sur ces évènements, et parler plus largement des questions historiques et mémorielles entre la France et l’Algérie.

Playlist : Tape 12 Track 1 > Ahmed Malek & Flako /