Au programme de ce soir, nous allons en balade à la ferme. L’association Macao veut recréer du lien entre l’humain, la nature et l’animal. Ils organisent leurs portes ouvertes le 2 juillet à la Possonière. On en parle avec Arnaud et Gwendoline !

En deuxième partie d’émission on écoutera le billet d’Alex, apprenti humoriste aux folies angevines !

Ajustez votre gilet de sauvetage, le Pédalo met les voiles