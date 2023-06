Au programme ce soir, on questionne la musique dans les bandes dessinées et surtout… Comment mettre de la musique en BD. Dans le cadre du cycle Bulle à Facettes organisée par le Chabada, on reçoit Mathilde, des Ateliers Kawa qui organise l’exposition Des concerts en bulles au 122 !

Ce sera également le retour de la capsule positive d’Anne Lise et on écoutera une reportage sur les 10 ans de la Grande Aventure d’Entreprendre organisée par la CCI du Maine et Loire.