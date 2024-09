Cybersécurité : la mairie et l’agglo en première ligne ?

Accès refusé !

Nouvelle attaque informatique sur les sites internet de la Mairie d’Angers et d’Angers Loire métropole. Impossible d’accéder aux horaires de la piscine, aux infos pratiques et au programmes des accroche-cœurs pendant quelques heures la semaine dernière.

Alors pourquoi cette cyberattaque ? Comment s’en protéger ?

On en parle avec Jérémie Pogeant, administrateur système, réseau et sécurité à l’ESAIP et Luc Dufresne, responsable de la sécurité du service informatique d’Angers Loire Métropole.

C’est également le retour du Flash Sport de Simon qui nous parle de tout sauf des jeux de Paris 2024 !