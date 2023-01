Delphine Bilien, qui en dehors de venir dans cette émission écrit beaucoup et dort très peu, sort son quinzième roman en une dizaine d’années ! Qui dit mieux ? George Sand mène l’enquête est le dernier né de la famille Bilien, et remporte l’unanimité dans l’équipe, c’est à dire Pascal Boursier, une nouvelle fois très inspiré, et moi-même….

Bonne écoute, et surtout bonne lecture !

Olivier Piat