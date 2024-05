Vilains Clowns et Salon de la Danse !

C’est le choc des culturistes dans cette émission 😉 Culture de la musique et culture de la danse, culture de l’amusement, du plaisir et de l’exigence…

Les Vilains Clowns sillonnent les routes depuis le début des années 2000 pour distribuer leur rock joyeux et efficace à grand coup de riffs et de maquillage, et le 9ème album vient de sortir, Côtoyer la mort et tutoyer l’enfer, on le décortique ensemble avec les 4 membres du groupe… Pocho! Salto Bozo et Pl1po !

Jérôme Lemesle, passionné créateur de JayDance-Fitness, organise avec ses équipes le premier Salon de la danse d’Angers, concentration de toutes les danses représentées sur le territoire, avec beaucoup d’initiation et de démonstration, détail du programme ici !

Belle écoute !

Olivier Piat