CJD : tête cœur corps !

Benjamin Tardif et Armelle Nicolas viennent nous présenter le documentaire réalisé sur le CJD : Centre de Jeune Dirigeant.

Institution incontournable des dirigeants novices ou confirmés, le CJD et ses antennes partout en France fourmillent de bonnes idées, de bonnes réponses et de bonnes ondes ! Découvrez avec nous cette structure, et le documentaire réalisé par l’équipe VidéoFlex : tête, coeur, corps….

Avec Emma Schaaff à la réalisation, Oriane Savouré-Lucas, Pascal Boursier… belle écoute !

Olivier Piat