Au programme de cet épisode une visite en URBEX ! Plus exactement on accueille deux habitués de ces séjours en EXploration URBaine, comment dénicher les spots, pourquoi cette passion, Charlotte et Freak vous disent tout et partagent leurs photos ici !

Vincent Malaisé représente l’association Court&49, tellement indispensable à la vie culturelle des cinéphiles angevins ! Nouvel évènement accueilli par les Folies Angevines : COURTS EN FOLIE, Vincent développe ce nouveau concept de soirées dans lesquelles vous verrez des courts métrages et rencontrerez les réalisatrice/teurs !

Pascal Boursier tout en verve et en forme vous le constaterez, la réalisation est assurée par Thomas, belle écoute,

Olivier Piat