Quentin Demé et Matthieu Fumoleau… l’ U.P.I. !

Quentin Demé et Matthieu Fumoleau se sont rencontrés sur les bancs de la faculté d’économie d’Angers, alors que la vie ne les aurait pas forcément réunis… et qu’elle est belle la vie lorsqu’elle provoque des rencontres, des chocs de cultures et des ambitions communes !

On refait ensemble le parcours de ces deux personnages, passionnés par le partage ils imaginent ensemble l’Université de la Pensée et de l’Investissement, et organisent le Congrès de l’U.P.I, avec son lot de personnalités et de rencontres à ne pas manquer !

Avec Emma Schaaff (l’émission hein, pas le congrès !)… belle écoute !

Olivier Piat