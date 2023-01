400 Coups l’Aventure d’un cinéma 1/2

Le cinéma des 400 Coups fête ses 40 ans et s’offre un retour sur cette aventure exceptionnelle, que le monde cinéphile du monde entier envie à Angers. Pour cette célébration a été conçu un livre riche de rencontres avec celles et ceux qui ont fait ces salles de cinéma, riche de souvenirs, de photos, de témoignages, de tout le bouillonnement culturel de l’histoire des 400 coups titré l’aventure d’un cinéma ! La rédaction de cet ouvrage a été confiée à notre invité, Bertrand Guyomard, journaliste culture au quotidien Le Courrier de l’Ouest, et si l’on parle de cinéma n’oublions pas d’évoquer aussi sa passion pour le jazz !

Cette émission diffusée en direct se déroule pendant la 35ème édition du festival Premiers Plans, dont l’histoire est intimement lié aux 400 coups, ce qui explique que l’on aborde souvent le festival dans cette première partie. 400 coups, l’aventure d’un cinéma aura sa suite je l’espère, l’invitation est lancée auprès du créateur du cinéma et du festival, Claude-Eric Poiroux… l’aventure continue, à bientôt…

Avec Oriane Savouré-Lucas et Pascal Boursier, réalisation Thomas et Etienne, belle écoute !

Olivier Piat