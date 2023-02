Les Pinks’n Roses font leur rallye !

Dans le cadre de l’édition 2023 du trophée Roses de Sables, les deux Stéphanie, Sandrine et Isabelle partent dans une aventure hors du commun à deux véhicules ! Les équipes des Pinks’n Roses sont surmotivées pour apporter matériel et dons à différentes associations qui vont jalonner les 5000 kilomètres du parcours, et surtout vivre une aventure à 4 particulièrement inoubliable…

Avec Pascal Boursier survolté qui prend des notes et se demande s’il ne va pas les suivre en mobylette 🏍 🏍️ Belle écoute…

Olivier Piat