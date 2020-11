Épisode 2 : Mauvaise Graine

Sur la planche > La Femme /

I Forgot That You Existed > Taylor Swift /

Paper Crown > Not Scientists /

Snake Eyes > Franck Carter & The Rattlesnakes /

Staring at the Sun > Post Malone /

Festivalbini > Totorro /

Empty Threat > CHVRCHES /

Je bois et puis je danse > Aline /

Señorita > Christophe /

The Product > Snips feat. William Stowe /

What If This Was Political? > Wank For Peace /