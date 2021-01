Épisode 8 : Le Club

Sundance > Népal /

Lean On Me > Bill Withers /

Sugar Man > Sixto Rodriguez /

I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free > Nina Simone /

Cuz I Love You > Lizzo /

Berkeley's On Fire > SWMRS /

Survival > Mobb Deep /

Fever > Dua Lipa & Angèle /

Move > Pretty Vicious /

No Sleep 'till Brooklyn > Beastie Boys /