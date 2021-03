Épisode 16 : Radio Campus Angers

Au programme de cette seizième émission : on a eu le plaisir de rencontrer ceux qui diffusent l’émission, Thibault et Etienne de Radio Campus Angers ! À la suite de cet interview, comme toujours, un billet d’humeur et une playlist feelgood !

Playlist : Feel Good Inc. > Gorillaz / Auf Wiedersehen > Mansfield TYA / Wall Of Glass > Liam Gallagher / Salted Caramel > Metronomy /