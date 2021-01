Wax Tailor revient avec The Shadow Of Their Suns

Le nom de Wax Tailor ne vous est normalement pas inconnu, puisqu’il est, depuis son premier album, Tales of the Forgotten Melodies, sorti en 2005, une figure unique du paysage musical français, et l’un des meilleurs représentants de l’art du sampling. Considérant les samples comme une texture sonore à retravailler, il puise aussi bien dans les productions des années 60, pour lesquelles il a un attachement particulier, que dans le cinéma, sans oublier le hip hop des années 80-90, scène dont il est originaire. Il s’apprête à sortir dans quelques jours The Shadow Of Their Suns, sur lequel il a travaillé depuis deux ans.

Playlist : Dusk To Dusk (feat. Yugen Blakrok) > Wax Tailor /