Une émission musicale aujourd’hui puisque nous avons pu discuter avec Arnaud Delaunay, producteur et DJ nantais qui officie sous le nom de Sollayr. Après plusieurs morceaux et remix épars, son premier EP, Strain, six titres entre electronica et abstract hip hop, est sur le point de sortir.

Retrouvez également comme chaque mardi la chronique d’Amandine, qui nous parle un peu en avance des fêtes de Noël à venir.