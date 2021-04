Rencontre avec Météo Mirage

Après avoir été finaliste du Société Ricard Live Music 2019 et sorti son premier EP, Pacifique, la même année, Météo Mirage revient le 30 avril avec un second EP. Deux morceaux sont déjà sortis dont Transforme, une ode à Eve, soeur de Max, un des membres du groupe.

Sara a discuté avec lui pour parler de ce morceau qui évoque la transidentité et de l’EP à venir.

En deuxième partie d’émission, retrouvez la chronique de Jimmy sur le projet de relier Angers à Constanta, en Roumanie, du cycliste angevin Alexis Bricard. Il en profitera pour organiser une cagnotte au profit de l’association Rêves. Si vous souhaitez le soutenir ou devenir sponsor de ce projet, vous pouvez le contacter à l’adresse ab.bricard@gmail.com.