Nova Square, un festival de hip hop dématérialisé

Safa, LQ et JeeP sont passé.es derrière nos micros pour présenter Nova Square, leur festival de hip hop qui se déroulera en tout numérique dès le 1er avril sur instagram. Vous pourrez y retrouver des conférences sur le break et le street art, avec leur marraine Doris Koffi de Art Project Partner, ainsi que des interviews exclusives avec les rappeuses et rappeurs de la scène angevine.

Louis et Léo reviennent quand à eux sur les dernières nouvelles concernant l’implication de la France dans le génocide rwandais.