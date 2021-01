Les années 70-80 marquent la création de nouveaux mouvements féministes et militants mais aussi une décennie de libération sexuelle. Que sont devenues ces voix et ces corps qui militaient il y a 50 ans? Marine Gillis s’est posée la question, elle écrit en ce moment une thèse sur l’expérience de libération sexuelle des militantes des groupes femmes/MLF en Bretagne et Pays-de-la-Loire et s’entretient avec ces militant.es des années 70-80.