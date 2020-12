Maladies neurodégénératives, qui aide les aidants?

Les maladies neurodégénératives touchent des centaines de milliers de personnes en France. On estime à plus d’un million le nombre de personnes atteintes d’Alzheimer. Mais il ne faut pas oublier que derrière ces personnes nécessitant de l’aide, se cachent des personnes dont l’appui est lui aussi essentiel et qui font parti du cercle proche de la personne malade. Mickael est avec nous aujourd’hui pour parler de l’association Alfr’aide dont il est président et qui récolte des fonds pour les familles aidantes.

Playlist : Levanta Dai (Pouvoir Magique Remix) > Flavia Coelho /