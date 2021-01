Des nouvelles du collectif la Grande Ourse

Au programme de cette émission on discute squats, expulsions et droit au logement en compagnie d’Alix, Adrien et Anatole, militants au sein du collectif la Grande Ourse, qui occupe un bâtiment quai Robert Fèvre dans lequel ils proposent de l’hébergement pour les précaires, mais aussi une freepicerie, un free shop, un café associatif et de nombreuses autres choses.

Léo est revenu avec eux sur la manifestation pour un logement digne pour toutes et tous, dont il vous proposait un retour en reportage hier, mais aussi sur l‘expulsion d’un autre squat, le RIO, qui s’est déroulée en décembre dernier. Nos invités font également un point sur leur situation judiciaire, ainsi que sur le principe du squat comme outil militant.