Publié le par Cécile Adrien

Le lifting de la millénaire : l’abbaye du RONCERAY.

C’est une œuvre majeure de l’art roman en Anjou. L’abbaye du Ronceray, située dans la Doutre à Angers, vient d’être rénovée et se transforme en nouveau lieu culturel.

Nous avons aujourd’hui invité Stéphanie Vitard-Gibiat, directrice du Repaire urbain et responsable du service Angers Patrimoine.

Et nous découvrons avec elle  les transformations et projets culturels de l’abbaye ainsi que l’exposition du Repaire Urbain intitulée “ Mémoire de femmes, mémoire de pierres” qui retrace l’histoire et l’architecture de ce lieu millénaire.

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