Entre ébénisterie et haute-couture

- Des milliers de perles brodées sur un paravent en bois, c’est à la fois de l’ébénisterie et de la haute couture. Un concept unique au monde. jeanbrieucatelier, niché au centre d’Angers, innove et crée des pièces d’exception mêlant tradition et modernité. Du grand luxe, certes, mais surtout du très beau. Jean-Brieuc CHEVALIER fondateur de l’atelier d’ébénisterie nous partage sa passion.
- La chapelle de l’ancien hôpital Saint Jean à ANGERS est un joyau de l’architecture religieuse remis en valeur grâce à un grand chantier de restauration en cours depuis plusieurs mois, Claire DUCKERS architecte nous dévoile les secrets de cette édifice