Dialogue de pierres

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- La galerie de la façade d’entrée de la Cathédrale Saint Maurice à ANGERS a été inaugurée le 9 avril, Dominique Latron, architecte des bâtiments de France nous donne les éléments de compréhension de cette extension du 21 ème siècle sur un édifice du 12ème; une page importante de l’histoire de l’art angevine se poursuit grâce à la création de l’architecte japonais Kengo Kuma.
- Le musée Jules DESBOIS à Parçais les Pins propose de découvrir une nouvelle sculpture de l’artiste à travers l’exposition « Orphée l’oeuvre retrouvée« , Louise Croquevielle chargée de communication des 3 musées insolites en Anjou, nous en parle.
- L’Église de la Trinité dans la Doutre est imbriquée dans l’Abbaye du Ronceray, Yves Durand bénévole à l’Association ART ET FIDES nous propose une visite guidée de cette ancienne et élégante église angevine.
- Crédit photographique Delphine Bonté Foviaux