- Boum boum baroque! une nouvelle saison musicale à ANGERS au musée Jean Lurçat dès le 6 février pour « De si doux soupirs » avec Clément Debieuvre, chanteur lyrique et directeur artistique.
- Les loups sont de retour avec Pierre-Louis AUGEREAU et son ouvrage « Les loups en ANJOU » aux éditions La Geste.
- Deux livres de la rentrée avec les passionnées Anne BOURLION de la librairie-café La Cohue et Marie-José DEEN du blog Le banquet des mots. : L’enfant des îles Féroé de Aurélien GAUTHERIE aux éditions Notabilia et Marie Hélène LAFON pour son livre Hors champ aux éditions Buchet Chastel.