En balade….

- Une balade historique et gourmande, cet été, plongez au cœur de l’histoire dans les charmants villages des Mauges et alentours avec des balades historiques et gourmandes, Anne Rolland Boulestreau, présidente de l’association, nous partage le programme.
- Une balade entre paysages et patrimoines à Concourson-sur-Layon avec Laurent Aubineau animateur du patrimoine de Doué en Anjou.
- L’ASPEJA à l’occasion des Rendez-vous au jardin propose une thématique inspirante « les cinq sens au jardin : la vue ».