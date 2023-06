Un Directeur général percutant dans l’ArtyShow

« Les hommes sont mille fois plus acharnés à acquérir des richesses que la culture, bien qu’il soit parfaitement certain que le bonheur d’un individu dépend bien plus de ce qu’il est que de ce qu’il a ».

Dans l’ArtyShow, on prend Schopenhauer au mot et on donne la parole à toutes celles et tous ceux qui soignent leur être pour offrir un avoir intelligent, sensible et généreux.

Au menu de ce 143e épisode – saison 10, une causerie avec Guillaume Lamas, Directeur général de l’Orchestre national des Pays de la Loire (ONPL).

A la technique, le précieux Marius.