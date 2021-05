La culture outragée ! La culture brisée ! Mais la culture libérée dans l’ArtyShow ! Pour sa 8e saison, il avance démasqué toujours un lundi sur deux et il est, lui aussi, corona-compatible mais pas corona-corruptible !

Au menu de ce 112e épisode, une causerie avec Jean-Hugues Casbah Malnar (Casbah Club, The Last Band in Town, The Flicker, O*Spectacles).