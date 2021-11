Mallarmé dans l’ArtyShow

La culture ne sauve rien ni personne, elle ne justifie pas. Mais c’est un produit de l’homme : il s’y projette, s’y reconnaît ; seul, ce miroir critique lui offre son image.

L’ArtyShow prend Jean-Paul Sartre au mot et se fait le miroir de toutes les cultures et de celles et ceux qui les font vivre.

Au menu de ce 118e épisode – 9e saison, une causerie avec Stanislas Sauphanor, comédien, metteur en scène, professeur au CRR d’Angers et au coeur de la création Transparences mallarméennes, sur une idée de Gwenn Froger, donnée le vendredi 19 novembre 2021 au Grand Théâtre d’Angers.

A la technique, le précieux Marius.

Photo Michel DURIGNEUX