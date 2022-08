L’homme des deux tempos dans l’ArtyShow

La culture ne sauve rien ni personne, elle ne justifie pas. Mais c’est un produit de l’homme : il s’y projette, s’y reconnaît ; seul, ce miroir critique lui offre son image.

L’ArtyShow prend Jean-Paul Sartre au mot et se fait le miroir de toutes les cultures et de celles et ceux qui les font vivre.

Au menu de ce 128e épisode, ultime de la 9e saison, une causerie avec Didier Granet (DuNose Productions), l’un des programmateurs du festival Tempo2Rives qui se tient du 06 juillet au 19 août au jardin du musée des beaux-arts et au jardin du musée Jean Lurçat.

A la technique, le précieux Etienne.