La culture ne sauve rien ni personne, elle ne justifie pas. Mais c’est un produit de l’homme : il s’y projette, s’y reconnaît ; seul, ce miroir critique lui offre son image.

L’ArtyShow prend Jean-Paul Sartre au mot et se fait le miroir de toutes les cultures et de celles et ceux qui les font vivre.

Au menu de ce 116e épisode – 9e saison, une causerie avec Pierre Lebas, voix de La Ruda aujourd’hui voix de Lebas.

A la technique, Marius sous l’oeil d’Etienne.