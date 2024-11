Jamais à contretemps avec Stav dans l’ArtyShow

Je suis un non-violent : quand j’entends parler de revolver, je sors ma culture

Le meilleur humour est un détournement, un pas de côté et Francis Blanche, en renversant la célèbre phrase de l’écrivain nazi Hanns Johst, le savait mieux que quiconque.

Dans l’ArtyShow, la culture est armée : de ses invités bigarrés, de ses parcours artistiques déclinés, de ses joutes joyeuses improvisées. L’ArtyShow a onze ans, se lance dans sa douzième saison et si tu l’crois pas, t’ar ta gueule à la pause musicale…

Au menu de ce 165e épisode, une causerie avec Benjamin Pepion (Pepso Stavinsky, Rezinsky) qui, sous le nom de Stav, vient de publier son premier album, Contretemps (Excuse My French, Pavillon Bleu), après un premier EP, Musique de supermarché (2021). Il revient sur son parcours et plonge avec l’ArtyShow dans cet opus façonné avec ses complices Atom, Titouan, Chahu et la chanteuse Brö.

A la technique, le précieux Etienne.