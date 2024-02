Electro ! Pop ! Wizz ! dans l’ArtyShow

« Il est impossible d’écouter vraiment et les Français, qui ont porté la causerie à sa perfection, écoutent ce qu’ils vont répondre plus qu’ils n’écoutent l’autre ».

Le philosophe-écrivain et académicien Jean Guitton n’a pas pu connaître l’ArtyShow, il est mort en 1999. Il aurait su qu’ici, pendant une heure de causerie, on écoute l’autre, celle ou celui qui fait la culture dans le bourg, qui remue méninges et certitudes. L’ArtyShow n’est pas froid et vous salue encore bien bas.

Au menu de ce 153e épisode – saison 11, une causerie avec Elise & Romain aka Joanne O Joan, groupe angevin qui monte qui monte… Membre de l’Equipe Espoir du Chabada, il vient de publier la version live de son titre « Tu t’endors », extrait de l’EP « Le jour ».

A la technique, le précieux Etienne.