We Wants Sounds (Dj-Set City-Pop)

A l’occasion de la sortie de de la compilation Tokyo Glow, une collection de pépites city pop, boogie et modern soul japonaises dénichées dans le catalogue Nippon Columbia par DJ Notoya, les têtes chercheuses du label Wewantsounds ont concocté un mix city pop spécialement pour Radio Campus. On y retrouve le son funk et boogie japonais des années 80 avec Midori Hara, Hitomi ‘Penny’ Tohyama, Logic System, Akiko Yano, JADOES, Yumi Murata, Ken Nishizaki, Yukihiro Takahashi, Makoto Kubota & The Sunset Gang et bien d’autres !

Radio Campus Wewantsounds Tokyo Glow Mix

• Kumi Nakamura – Kimagure (From ‘Tokyo Glow’)

• Hatsumi Shibata – Party is Over (From ‘Tokyo Glow’)

• Yukihiro Takahashi – Elastic Dummy (From Saravah!)

• Logic System – Be Yourself (From ‘Venus’)

• Shigeo Sekito – The World II (From ‘Tokyo Dreaming’)

• Akiko Yano – Iroha Ni Konpeitou (From ‘Iroha Ni Konpeitou’)

• Midori Hara – Aamar Jabar (From ‘Tokyo Glow’)

• JADOES – Simply Another Love (From ‘Tokyo Glow’)

• Ken Nishizaki – Koi No Paradigm (From ‘Tokyo Glow’)

• New Generation Company – I Wander All Alone (Part III) (From ‘Tokyo Glow’)

• Hitomi ‘Penny’ Tohyama – Tuxedo Connection (from ‘Tokyo Glow’)

• Yumi Murata Watashi No Bus (From ‘Tokyo Dreaming’)

• The Mystery Kindaichi Band – Yatsuhakamura (From ‘The Adventures of Kindaichi Kosuke’)

• Makoto Kubota & The Sunset Gang – Hoshikuzu (From ‘Dixie Fever’)

Bonne écoute!