Princippleasure (Dj-Set)

*****TRACKLIST******

1. Rival Consoles – “Monster” – Erased Tapes

2. Weval – “Letter” – Ninja Tune

3. Tripolism – “Love Letter” – Metrica

4. Julien Bracht “Breaking the Waves” (Vril Remix) – System Records

5. Alexander Kowalski – “Red Shadows” – Denude

6. Glowal – “Even” – Sapiens

7. Fasme – “Home”

8. Principleasure – “Aurora” – Principleasure Recordings

9. Principleasure – “Sabloune” – Principleasure Recordings

10. Dusky Ft Rainy Milo – “Soundcheck” – 17 Steps

11. Principleasure – “Lexicon” – Principleasure Recordings

12. Of the Moon – “Frantic Lies” – White Label

13. Bonobo Ft O’Flynn – “Otomo” – Ninja Tune

14. Principleasure – “Fractal Gem” – Principleasure Recordings

******INFOS******

Opérant depuis son studio de downtown Los Angeles, l’artiste UK aux multiples- facettes, Principleasure, a tracé une voie unique avec ses compositions empreintes de synthés cinématiques, de drum programming nerveux et de paysages sonores imprégnés de dark wave.

Nourri de motifs electronica enténébrés et de sélections mélodiques hallucinées, le premier album de Principleasure, ‘I’, s’est attiré les louanges de la presse spécialisée, notamment consacré par Mixmag “Album électro du mois”, qui le dépeint comme un “premier album aussi menaçant que captivant”. Ces dernières années, ses morceaux ont été joués par quelques uns des DJs phares de la scène électronique, dont Dixon, Dave Clarke, Lane 8, A-Trak, BBC Radio 1 et bien d’autres.

En parallèle du développement de son set live exclusivement orienté hardware, Octobre 2021 verra la sortie du second album de Principleasure, ‘II’. Explorant un vaste spectre de tonalités, tempos et atmosphères, ‘II’ exhale un étincelant mélange d’instrumentales suaves et de productions au cordeau, variant les angles dans l’abstraction la plus vertigineuse. Le résultat est un voyage sonore aussi profond que détaillé, entre contrées lointaines et alcôves intimistes, qui demandera des lectures multiples pour distiller au mieux ses parfums entêtants.

https://soundcloud.com/principleasure/sets/ii-1?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

https://principleasure.bandcamp.com/