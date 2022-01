*****TRACKLIST******

Odezenne – Garnement (4:10)

Fatima Yamaha – What’s A Girl To Do (10:10)

Lou Reed – New Sensations (15:40)

Odezenne – Palavas-les-Flots (19:00)

Metronomy – Corinne (22:00)

Cigarettes After Sex – Apocalypse (26:35)

Yung Hurn – Sag Mir (30:20)

Odezenne – Regarde si c’est loin (32:40)

Earl Sweatshirt – Chum (36:20)

Charlie – Space Woman (Vocal Mix) (43:10)

LCD Soundsystem – All My Friends (50:35)

Odezenne – Bitch (53:10)

Andrea Laszlo de Simone – Vivo (fin)

******INFOS******

https://odezenne.bandcamp.com/album/1200-m-tres-en-tout