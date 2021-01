Tour Maubourg dj-set

Pour ce premier mix exclusif de l’année Radio Campus France vous propose de découvrir l’artiste parisien Tour Maubourg.

Vous trouverez une interview de 10 minutes en amont du mix.

Il vient de sortir son premier Album après une poignée de maxis parus en 3 ans. Il s’appelle Paradis Artificiel et c’est la première parution long-format pour le label deep-house Pont-Neuf Records. Nous ne serons vous conseiller son agréable écoute, plus calme que le mix qui suit.

Plus d’infos sur l’artiste:

https://www.facebook.com/tourmaubourgofficial/

https://www.discogs.com/artist/5486987-Tour-Maubourg

La playlist du dj-set :

Ryo Murakami – Midnight Sun

Cristi Cons & DeWalta – Space Between Dub

Riccardo Villalobos Jay Haze – Fenlow (Haze 2011 Dub)

Sinai Hypnosis (Dub)

Rodriguez Jr – Ypsilon (Original Mix)

Juan Atkins & Moritz Von Oswald – Concave 2

Fresh & Low – Sax Dub

Fresh & Low – Take Your Time Original Mix

Wax – 700007A

Claudio PRC & Luigi Tozzi – Lyra III

Bonne écoute