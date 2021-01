Shapeplateforme soutient le développement de carrière artistique (https://shapeplatform.eu/) Le réseau Radio Campus France est partenaire et vous propose de découvrir le producteur de Paris spécialiste de synthèse modulaire qui a mixé ce dj-set inspiré de la vague acide de la fin des années 80’s. Fermez les lumières, il est temps de la danse. TRACKLIST: Calcium (TR 505 Version) – Strip Steve & Das Glow

S.M.I.L.E. (Remix by Greedy Bead Syndacate) – Psychic TV

Eloptic Energy -Spatial

Love-War-Riot (vocoder mix) – Psychic TV

I’m Going To Go (Dub)- Jago

Last – Voodoo Child (Moby)

Blue Pyramid – Psychic TV

Theme – Acid Arab

Raga Yaman – Charanjit Singh

Liquid Eyeliner – Doktor Megatrip & Mista luv

Pacific 202 – 808 State

It’s Me – RUSHMORE

AcidSale – Sacrifice Seul

Scorched Earth – The Spacewürm (Feat. Crash Worship)

