Golden Bug Dj-Set (Labelle Records)

Le campus club met en avant les talents de la scène club contemporaine.

Cette semaine focus sur un label que nous suivons depuis leur début : LABELLE RECORDS en compagnie de l’un de ses artistes phares qui s’apprêtent à sortir un nouvel album et dont les derniers maxis sont de très bonne facture!

Tracklist :

Werner Niedermeier – Taknology

Eiger Drums Propaganda – Part 1 – Climb (Intro – Space Travel – Desert)

David Nesselhauf – Forgiveness

Werner Niedermeier & Gareth Whitehead – Heat

Golden Bug – Tokoyo No Kuni feat. Vega Voga

Mass Density Human – Incomplete (We certainly are mix)

Endonao & Satoru Isobe – Asok Rub

The Ullulators – Simply Conscious dub

Rickard Jäverling – I Won’t Get Your Love

Golden Bug – La Goutte D’Eau

Golden Bug – Variation sur 3 Bancs (Pilooski Massane Love Remix)

? – Anti-sceptical

Golden Bug – Fata Morgana

liens : https://idol.lnk.to/TokoyoNoKuni

https://goldenbug.bandcamp.com/

https://soundcloud.com/golden-bug