Sophia Saze (Tresor Records)

Commençant un voyage créatif dans ses années de formation avec une formation en musique classique et en danse, Sophia Saze sera plus tard engouffrée par la musique de danse électronique. Née à Tbilissi, en Géorgie, Saze a trouvé à Brooklyn la maison parfaite pour plonger plus profondément dans ces sons en lançant sa soirée (et son label depuis 2017) Dusk & Haze. Sophia est actuellement basée à Philadelphie, où elle a passé ses premières années. En tant que productrice, sa polyvalence musicale puise dans une horde d’influences de genre, allant de l’électro au krautrock, de l’ambient à l’industriel, et de l’acide au garage – montrant sa gamme complète et sa fluidité en tant que musicienne.

Il y a 30 ans, un an après la chute du mur de Berlin, à minuit, le 13 mars 1991, une porte de sous-sol s’est ouverte. Par cette porte, beaucoup sont passés, en route pour définir de nouveaux terrains dans la musique électronique. Ils y ont trouvé une piste de danse dans les voûtes de la chambre forte d’un grand magasin accolé au mur et abandonné pendant la guerre ; la piste de danse du club Tresor et son son unique enrobé d’un brouillard dense, construisant nuit après nuit une histoire qui était aussi une vision de l’avenir. Un espace où les jeunesses de Berlin Est et de Berlin Ouest se sont réunis, en bougeant aux sons de la Techno.

Depuis lors, le Tresor a permis aux artistes de développer leurs idées de nouveaux sons avancés et de les diffuser dans le monde entier.

Du collectif de Detroit Underground Resistance, ouvertement politique, dont l’objectif était d’offrir aux Noirs américains de la classe ouvrière la vision d’un avenir meilleur par le biais de l’action communautaire et de la musique, à Jeff Mills, le magicien des platines, en passant par Juan Atkins, l’initiateur de la Techno, et le mythique groupe Afro-futuriste obscur Drexciya, les pionniers qui ont été les premiers à traverser la connexion Detroit-Berlin et à être à l’avant-garde d’un nouveau mouvement culturel ont donné à Tresor sa mission originelle et continue : la communauté, la résistance et le changement du monde à venir.

30 ans plus tard, Tresor est installé dans le Kraftwerk – la cathédrale post-industrielle abandonnée et réutilisée qui servait autrefois comme centrale thermique du centre de Berlin-Est. Le bâtiment accueille également l’audacieux festival Berlin Atonal et OHM, le club intime dédié aux formes les plus aventureuses de la musique électronique.

1) THE DOORS – FREEDOM (SS EDIT) > UNRELEASED

2) JASEN LOVELAND – LOST > THE BUNKER

3) DJ WHO – GIVE A LITTLE MORE (MIKE PARKER REMIX) > DEFECTIVE RECORDS

4) RNBWS – GALAXY > RFR RECORDS

5) SOLAR SOUND SYSTEM – REVEILLE TOI > GRIFFE

6) L.F.T. – VISITORS > RETURN TO DISORDER

7) JELENA – VATRA GORI (PTU REMIX) > AEROBIK

8) PTU – A BROKEN CLOCK IS RIGHT TWICE A DAY > TRIP RECORDINGS

9) CRASH COURSE IN SCIENCE – FLYING TURNS > PRESSURE TRAXX

10) ERIS DREW – QUIVERING IN TIME > T4T LUV NRG

11) DJ REAL MADRID – CANDIDA ALBICANS > 0X01 RECORDS

12) SDX – 007 (SC-164 REMIX) > DUSK & HAZE

13) PLANT 43 – ARC FURNACE > PLANT 43

14) SERGE GEYZEL – WAYS OF COMMUNICATION > NEW FLESH

15) SYNC 24 – DRUNK ON DELAYS > CULTIVATED ELECTRONICS

16) ROBERT HOOD – CHROMA LIGHT > REKIDS

17) DISSOLVER – APURE TUMIXA > DISSOLVER

18) CHRIS PAGE – CORPUS DELICTI (BLAWAN REMIX) > DECOY

19) NIEDERFLUR – TYPO > MINUS

20) LEN FAKI & JOHANNES HEIL – HAPPY 808 > FIGURE

21) PETTER B – TOOL 01 > BOND

22) DUSTIN ZAHN – PROFANE PURPOSES > REKIDS

23) WHATEVER, GIRL – ACTIVATOR (DEEP DISH REMIX) > YOSHITOSHI

24) CTRLS – X (TOKEN)

25) IMMERSION – SLUT FUCK > STAY UP FOREVER

26) ANTHONY COLLINS – LIE TO ME > HAKT

27) SERGE GEYZEL – SHADES OF FORMER POWERS > NEW FLESH

28) DJ MOGUAI – FREAK IN THE MORNING > SUPERSTAR

29) VOICEDRONE & TIMANTI – EYWA > FOLD?

30) SYMBOTER – RUSH > ALTER K

