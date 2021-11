Fireground (Tresor Records)

Bienvenue dans le club des Radios Campus avec cette semaine encore un focus sur le Tresor Club à Berlin!

Fireground est le fruit de la collaboration d’Angela et Daniele, qui sont surtout connus pour leur production de Techno et d’Electro via leur propre label R12 Records. Le duo napolitain propose une production intemporelle qui relie de manière experte les recherches actuelles en matière de Techno, avec le son classique de Birmingham de la fin des années 90 – pensez à la trilogie d’albums de Surgeon sur Tresor.

Pour le 30ème anniversaire de Tresor, ils ont sorti « Duality » leur premier EP le label berlinois Ils mélangent des drums dures et des percussions organiques avec un tempo soutenu, pour atteindre les sommets de la piste de danse. Une approche moderne d’un son classique – a la fois doux et sauvage – pour les pistes de danse résurgentes d’aujourd’hui.

*****Tresor Beriin, 30 ans d’activisme*****

Il y a 30 ans, un an après la chute du mur de Berlin, à minuit, le 13 mars 1991, une porte de sous-sol s’est ouverte. Par cette porte, beaucoup sont passés, en route pour définir de nouveaux terrains dans la musique électronique. Ils y ont trouvé une piste de danse dans les voûtes de la chambre forte d’un grand magasin accolé au mur et abandonné pendant la guerre ; la piste de danse du club Tresor et son son unique enrobé d’un brouillard dense, construisant nuit après nuit une histoire qui était aussi une vision de l’avenir. Un espace où les jeunesses de Berlin Est et de Berlin Ouest se sont réunis, en bougeant aux sons de la Techno.

Depuis lors, le Tresor a permis aux artistes de développer leurs idées de nouveaux sons avancés et de les diffuser dans le monde entier.

Du collectif de Detroit Underground Resistance, ouvertement politique, dont l’objectif était d’offrir aux Noirs américains de la classe ouvrière la vision d’un avenir meilleur par le biais de l’action communautaire et de la musique, à Jeff Mills, le magicien des platines, en passant par Juan Atkins, l’initiateur de la Techno, et le mythique groupe Afro-futuriste obscur Drexciya, les pionniers qui ont été les premiers à traverser la connexion Detroit-Berlin et à être à l’avant-garde d’un nouveau mouvement culturel ont donné à Tresor sa mission originelle et continue : la communauté, la résistance et le changement du monde à venir.

30 ans plus tard, Tresor est installé dans le Kraftwerk – la cathédrale post-industrielle abandonnée et réutilisée qui servait autrefois comme centrale thermique du centre de Berlin-Est. Le bâtiment accueille également l’audacieux festival Berlin Atonal et OHM, le club intime dédié aux formes les plus aventureuses de la musique électronique.

*****Tresor 30 compilation******

Release tresorberlin.bandcamp.com/album/tresor-30

*****Playlist*****

Tous les morceaux sont originaux et ont été enregistrés en live par Fireground.