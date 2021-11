Mawimbi (Interview + Dj-Set)

Remerciements à Radio Campus Angers pour la production et montage de l’interview de Mawimbi.

*****Mawimbi Records Mix – Radio Campus*****

Raz & Afla – Walk The Walk

Mawimbi feat. K.O.G – Kakraa (Jo Bissa Remix)

Burland – No Food For Lazy Man (feat. Zongo Abongo)

Jally Kebba Susso – Justice

Raz & Afla – Survive

Mawimbi – Malume (feat. Spoek Mathambo & Morena Leraba)

Jally Kebba Susso – Wulu Dula

Mawimbi – Ngana (feat. Fatim Kouyaté)

Mawimbi, Pouvoir Magique – De Amor (feat. Flavia Coelho)

Jally Kebba Susso – Zara (Pouvoir Magique Remix)

