Nos Futures, émission spéciale Nuit européenne des chercheur.es

Nous sommes ravis de vous retrouver sur les ondes de Radio Campus Angers pour cette émission spéciale dédiée à la Nuit Européenne des chercheurs !

Ce vendredi 29/09, dans plus de 100 villes en simultanées partout en France et en Europe, sont organisées des rencontres à destination du public pour mettre en valeur la recherche, et celles et ceux qui la font.

Alors qu’Emmanuel Macron est toujours plus incisif, critique et désobligeant avec le monde universitaire, il est de bon ton de donner la parole à celles et ceux qui s’investissent pour faire grandir et progresser le monde…. Car quand le monde politique galope, la recherche progresse petit pas par petit pas… Et quand les scientifiques trouvent, le monde politique le questionne…

Le GIEC alerte jours après jours, semaine après semaine, mois après mois, sur les conséquences du réchauffement climatique… Alors quels futurs sont possibles ? Pouvons nous encore imaginer nos futurs ?

Au siècle dernier lorsqu’on parlait de futur on imaginait des voitures volantes, un monde rempli de technologie… Aujourd’hui, nous imaginons le futur avec de nombreuses pistes possibles, une piste avec la technologie très présente bien entendue, une autre avec un retour à l’essentiel, et peut être un futur où l’humain ne serait plus présent… Toutes ces pistes sont des hypothèses amenées par des chercheurs qui construisent le futur. Et bien nous en parlons avec nos invités, dans cette émission spéciale Nos Futurs, en partenariat avec la Nuit européenne des chercheurs ! Au programme de cette émission, nous accueillons Grégoire Maillet, maitre de conférences à l’université d’Angers, spécialiste de géomorphologie et de sédimentologie, membre du laboratoire de planétologie et géoscience… Nous reviendrons avec lui sur les bio-indicateurs présents dans les sols, ce qu’ils nous disent et quelles conclusions pouvons nous en tirer… Egalement avec nous Amélie Châtel, maitre de conférence à l’université catholique de l’Ouest, responsable du master Ecologie et développement durable et directrice adjointe du labo Biosse, spécialisé dans la biologie des organismes marins des milieux côtiers !