AGENDA // Rêvons d’ailleurs à Angers !

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous espérons en forme et curieux des évènements artistiques que notre région nous offre! La thématique de cette semaine sera l’ouverture à l’international, à ce que la richesse des cultures du monde contribue aussi à élargir nos horizons… Alors, rêvons d’ailleurs tout en restant à Angers !

L’orchestre arabo-andalou de l’Anjou « Al Kamandjati »

C’est un très beau concert qui s’annonce pour la trentaine de musiciens et chanteurs de l’Orchestre arabo-andalou de l’Anjou, collectif dirigé par Ramzi Aburedwan. Des artistes de tous âges sont unis par leur passion pour le métissage des musiques arabes venues de l’Orient, de la musique afro-berbère du Maghreb et celle pratiquée dans la Péninsule Ibérique. Ils ont pu travailler en mars dernier avec Beihdja Rahal, l’une des plus grandes interprètes du répertoire algérois.

A découvrir jeudi 31 août 2023 , place Jean Vilar dans le quartier de la Roseraie à Angers à 19h30 / GRATUIT

https://www.alkamandjati.org/fr/article/2041/L%27orchestre-arabo-andalou-de-l%27Anjou

Echappées d’Art à Angers

Graffitis interdits, art « vandale »… Ce qui était alors interdit est maintenant « œuvre autorisée ». Depuis 2016, la ville d’Angers appelle des street-artistes internationaux à donner vie à nos murs. Pour l’édition 2023, nous pouvons admirer (mais pas que…) les œuvres de l’artiste norvégien Anders Gjennestad, du collectif anglais Brass Art, dans un parcours artistique accessible en 3D.

De son coté, Roberto Ciredz, peintre abstrait italien, se voit habiller une rame de tramway de ses couleurs profondes et douces… Résultat final courant octobre !

A voir en visite guidée à pied, en vélo ou en tramway (pas de balade équestre pour le moment…) jusqu’au 16 septembre 2023. Pour s’inscrire, rdv sur le lien juste en dessous !

https://www.angers.fr/vivre-a-angers/culture/arts-graphiques-et-visuels/echappees-d-art/index.html

Exposition Odorico

La famille Odorico est originaire du village de Sequals, dans le Frioul, considéré comme le berceau italien de la mosaïque moderne, à la croisée de l’art et de l’artisanat. Sa famille expatriée en France à la fin du 19ème siècle, Isidore Odorico (fils) devient un mosaïste de renom en développant son propre style dans la mouvance « Art Déco ». Il offre à la Ville d’Angers plusieurs de ses ornements dont la fameuse Maison Bleue sur l’avenue Foch, mais aussi l’ancien hôtel d’Anjou ou la maison de l’architecture d’Angers (ancien bâtiment de la Compagnie française d’aviation ).

A voir au Repaire Urbain(RU) dans les jardins des Beaux-Arts à Angers jusqu’au 30 septembre 2023

https://www.tourisme.destination-angers.com/organisez-votre-sejour-a-angers/activites-a-angers-et-alentours/agenda-et-evenement-a-angers/odorico-mosaistes-a-angers-4335036

Cette sélection fait la part belle aux couleurs et invite au voyage mais vous retrouverez bien sûr d’autres évènements sur l’agenda ci dessous !

Belle semaine à toutes et à tous et à très vite !

Isabelle